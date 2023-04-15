В Генштабе оценили ход весенней призывной кампании в России

В Генштабе заявили, что в весеннюю призывную кампанию повестки получили 52 тысячи человек

Весенняя призывная кампания в России идет планово, повестки получили 52 тысячи человек. Об этом сообщил начальник управления ГОМУ Генштаба Вооруженных сил России полковник Андрей Бирюков, передает ТАСС.

«Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан, и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты», — сказал Бирюков.

По его словам, 21 тысяча призывников призваны годными к службе, 29 тысяч человек получили отсрочки по законным основаниям.

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах начался в России 1 апреля. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, в армию планируется направить 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет. Представитель Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее заявлял, что ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции.