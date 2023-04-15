Премьер Японии извинился за беспокойство из-за взрыва

Kyodo: премьер Японии Кисида извинился за беспокойство, вызванное взрывом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида извинился перед местным жителям за беспокойство, вызванные произошедшим взрывом, в ходе своего возобновленного публичного выступления в западном городе Вакаяма. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения», — сообщил политик.

Взрыв рядом с местом публичного выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел 15 апреля. Отмечается, что глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

Один мужчина задержан возле места выступления политика, где раздался взрыв. После его арестовали.