Опубликованы кадры мощной российской линии обороны на запорожском направлении

В сети появились кадры мощной линии обороны России на запорожском фронте

В сети появились снимки из космоса мощной российской линии обороны на запорожском направлении. Их публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно несколько линий обороны России. Сначала идет минное поле, затем три ряда «зубов дракона», и снова минное поле. Следующий этап обороны — траншеи с блиндажами и лесополоса, где могут находиться противотанковые комплексы.

«За этой лесополосой опять поле, которое снова может быть заминировано, потом противотанковый ров и опять ряды "зубьев дракона"», — говорится в канале.

Ранее о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркивал, что линия остановит любую попытку нападения противника.