Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 15 апреля 2023Мир

В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

В конгрессе США предложили ограничить полномочия президента на применение ядерного оружия

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Американские конгрессмены предложили рассмотреть законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки, передает РИА Новости.

Текст соответствующего документа разработал политик и его коллега от штата Калифорния Тед Лью. Они считают, что американскому лидеру нужно ограничить возможность задействовать ядерный удар без согласования.

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — подчеркнул Эд Марки.

5 апреля сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. Политик назвал непостижимым «глупость и безответственность» Штатов, заявляющих о намерении уничтожить Москву.

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего американского лидера Джо Байдена. По словам политика, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
Российским военным в зоне СВО направили новый тип оружия
Москвич обнаружил жуков в купленных конфетах и снял их на видео
Российского прокурора арестовали по делу о взятке
В Канаде напали на только что приехавшего в страну жителя Украины
Обвиняемому в утечке данных Пентагона предрекли до 15 лет тюрьмы
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
Байден поручил прояснить ситуацию с арестованным по делу об утечке материалов
Байден принял решение по участию в президентских выборах
Обвиняемый в утечках материалов Пентагона имел доступ к данным с 2021 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.