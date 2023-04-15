Решившие отправиться в зону СВО по контракту россияне описали реакцию близких

Решивший отправиться в зону СВО по контракту россиянин: не говорил близким о своем решении

Решившие отправиться в зону специальной военной операции (СВО) по контракту россияне приходят в пункты отбора. Корреспондент «Ленты.ру» посетил один из столичных пунктов и узнал у пришедших туда москвичей, как близкие восприняли решение отправиться в зону СВО.

Пожелавший остаться анонимным 23-летний москвич поделился, что не рассказал своим близким о решении.

«Они думают, что я переезжаю в другой город. Не очень хорошо, понимаю, но лучше так, чем они будут волноваться все 11 месяцев», — объяснил он.

Другой россиянин, родившийся в Донецкой области, 45-летний Евгений Артюхов, рассказал, что близкие восприняли решение положительно. «С пониманием», — добавил он.

Желающий отправить в зону СВО по контракту гражданин Таджикистана 35-летний Фаридун Шкуров также поделился с «Лентой.ру» реакцией родных. «Близкие знают, что я бывший военный, сразу со мной согласились», — заявил он.

В свою очередь 52-летний Олег рассказал, что близкие отнеслись к его решению отправиться по контракту в зону СВО тяжело.

3 апреля стало известно, что в Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу. Заявления принимаются и от иностранных граждан.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции. Чтобы получить дополнительные меры социальной поддержки, семьям военнослужащих по контракту и добровольцев необходимо обратиться в «Единый центр поддержки» города Москвы.