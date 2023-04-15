ЦСКА обыграл Урал в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Урал» в матче 23-го тура РПЛ, «Краснодар» победил «Сочи»

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте ворота соперников поразил Антон Заболотный, затем на 59-й Федор Чалов реализовал пенальти. Единственный мяч хозяев забил Рай Влут, также успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар.

В параллельном матче на выезде «Краснодар» победил «Сочи» со счетом 2:0. Победу команде принесли голы Жоау Батчи и Никиты Кривцова.

В следующем туре армейцы примут «Локомотив» 23 апреля в 19:30 по московскому времени. В этот же день «Урал» сыграет дома с «Ростовом», а «Сочи» — на выезде с «Ахматом». «Краснодар» сразится со «Спартаком» 24 апреля.