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08:58, 15 апреля 2023Россия

В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство

Глава парламента Крыма Константинов: Украину нужно перестать воспринимать как государство

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал к тому, что Украину нужно перестать воспринимать как государство, потому что теперь это территория, на которой группа людей захватила власть. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла», — выразил мнение парламентарий.

По его словам, сегодня Украина представляет собой разоренную страну с «астрономическим объемом долгов». Константинов отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «маленький человек, сделал все, чтобы Украина развалилась, аннигилировалась, превратилась в зомби».

14 апреля Владимир Константинов заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть полностью лишена доступа к Черному морю. По его мнению, будущие территории страны станут предметом больших политических торгов — их исход будет зависеть от успеха специальной военной операции.

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Марина Совина
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