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18:31, 15 апреля 2023Из жизни

Ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру

Во Французской Гвиане ленивец попал в эфир во время трансляции запуска ракеты к Юпитеру

Кадр: Telegram-канал «КП Наука»

С космодрома во Французской Гвиане Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию оттуда чуть не сорвал милый ленивец, попавший в кадр. Об этом сообщает телеканал Fox5.

«Этот парень стал звездой», — цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Quanta.

Зрители заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его, уточняет «КП». Ленивца в итоге отогнали от камеры.

Во Французской Гвиане их очень много, отмечает издание.

Ранее кот заместителя редактора телеканала Sky News Сэма Коутса помешал его выступлению в прямом эфире. Питомец журналиста попытался влезть в кадр, из-за чего хозяину пришлось удерживать его рукой на протяжении эфира.

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Любовь Ширижик
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