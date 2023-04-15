В Минобороны заявили об уничтожении более 60 бойцов ВСУ на одном направлении

В Минобороны заявили об уничтожении более 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные из подразделений, входящих в группировку войск «Центр», за минувшие сутки уничтожили более 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 15 апреля, заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы РФ нанесли удары по позициям украинских военных близ населенного пункта Чернопоповка Луганской народной республики, а также населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики.

Помимо живой силы, противник также лишился гаубиц Д-20 и Д-30, одного пикапа и двух боевых бронированных машин.

Ранее 15 апреля сообщалось, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции ВСУ на краснолиманском направлении.