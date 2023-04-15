Минобороны заявило о шести вылетах самолетов для выполнения боевых задач в ДНР

Минобороны России заявило о шести вылетах самолетов для выполнения боевых задач в ДНР

Российские военные совершили шесть самолетовылетов в Донецкой народной республике (ДНР) для выполнения боевых задач. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в ДНР ракетные войска и артиллерия также выполнили 57 огневых задач. В районе Красного, Калиновки и Богдановки Южная группировка войск поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в этом были задействованы ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

Днем ранее, 14 апреля, российские военные уничтожили на донецком направлении до 340 военнослужащих ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.