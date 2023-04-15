Появились снятые за несколько секунд до взрыва рядом с премьером Японии кадры

В сети появилось видео, снятое за несколько секунд до взрыва рядом с премьером Японии

В сети появились кадры, снятые за несколько секунд до взрыва рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в городе Вакаяма на западе страны. Их публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как рядом с политиком падает неизвестный предмет. Когда это видит охрана, она закрывает Кисиду специальной бронезащитой.

15 апреля в Японии в сторону Кисиды бросили предмет, похожий на сигнальную ракету с дымом — это произошло после завершения осмотра рыболовецкого порта Саигасаки. Глава правительства не пострадал.

Впоследствии правоохранители выяснили, что взрыв рядом с местом публичного выступления премьер-министра на западе страны осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси. Мотивы его поступка пока неизвестны, потому что он отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Предполагаемого виновника нападения поместили под стражу.