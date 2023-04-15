В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта

В Севастополе движение морского пассажирского транспорта временно остановлено. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении дирекции.

Причины остановки не уточняются. Как пишет Интерфакс, обычно рейд перекрывают или из-за шторма, или из-за атаки беспилотников.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг данные об отмене парада Победы в городе.