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11:54, 15 апреля 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе движение морского пассажирского транспорта временно остановлено. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении дирекции.

Причины остановки не уточняются. Как пишет Интерфакс, обычно рейд перекрывают или из-за шторма, или из-за атаки беспилотников.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг данные об отмене парада Победы в городе.

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Елизавета Новикова
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