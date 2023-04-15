Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 15 апреля 2023Наука и техника

Ученые улучшили лампу накаливания

Science Advances: срок службы ламп накаливания продлили с помощью углеродных нанотрубок

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Группа ученых-материаловедов и инженеров спроектировала лампу накаливания с улучшенными характеристиками и более длительным сроком службы. Исследование об этом опубликовано в журнале Science Advances.

Специалисты отметили, что общество отказывается от использования традиционных ламп накаливания ввиду низкой эффективности и высокого энергопотребления. С помощью новых материалов ученые создали тип ламп накаливания, которые по сроку службы и другим характеристикам превосходят современные источники света — светодиодные лампы.

С целью улучшения ламп накаливания инженеры заменили обычную вольфрамовую нить накаливания на двухэлементный компонент, состоящий из углеродных нанотрубок, смеси азота и бора. Вместо обычного стекла они использовали колбу, созданную из керамического материала. Колба имела кварцевое окно, которое пропускало только полный видимый спектр и отражало ультрафиолетовое и инфракрасное излучения обратно в резонатор.

В результате специалистам удалось создать лампу, имеющую коэффициент полезного действия (КПД) больше 25 процентов. Также новый источник света оказался в 1,5 раза энергоэффективнее светодиодной лампы, а срок ее службы — в три раза больше, чем у LED-ламп.

В начале марта эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал, какие бытовые приборы являются наиболее энергозатратными. По его словам, к ним относятся обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты, стиральные машины, лампы накаливания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
В России создали способную глушить спутники новую систему РЭБ
Столичный пенсионер отдал мошенникам более девяти миллионов рублей
Московские врачи спасли школьницу с зубной щеткой в желудке
СК отказался возбуждать дело против Собчак о распространении фейков
Ученые улучшили лампу накаливания
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине
Перенос концерта Киркорова с пасхального воскресенья объяснили
Врач назвала особенности весеннего рациона
Участников украинского террористического подполья в Мелитополе отдали под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.