Названа самая энергозатратная бытовая техника

Эксперт в сфере ЖКХ Рыбальченко назвал обогреватели самой энергозатратной бытовой техникой

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал, какие бытовые приборы являются наиболее энергозатратными. Его слова приводит Ura.ru.

Рыбальченко назвал самой энергозатратной бытовой техникой обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты, стиральные машины. Он отметил, что следует правильно ставить кастрюлю на плиту: когда конфорка больше самой посуды, то она греет воздух. Специалист добавил, что россияне много тратили на освещение.

«Если освещение в квартире по-прежнему в лампах накаливания, то их затратность можно смело ставить во второй, третий ряд. Если его заменить на светодиодное, то оно тут же переместится в конец по затратности», — подчеркнул Рыбальченко.

Эксперт добавил, что главный минус обогревателей — это постоянная работа. «Критично то, что работает постоянно, поэтому это обогреватели. Еще различные водогрейки», — заключил он.

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