КП: ракеты «Кинжал» ВС России в марте уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ вблизи Львова

Российские военные в начале мартаударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили командный пункт НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Львова, чем сорвали все планы Киева по контрнаступлению. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в секретном бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса, которые разрабатывали план украинского контрнаступления.

«По сути, это был объединенный штаб управления, состоящий из представителей НАТО, а также офицеров Минобороны Украины и генштаба ее вооруженных сил», — пишет «КП».

В конце марта также сообщалось, что удар «Кинжалом» поразил совместный украинско-натовский центр, расположенный вблизи Львова. Отмечается, что в бункере находился центр планирования операций Североатлантического альянса в этом регионе. Портал назвал удар «Кинжалом» катастрофой для сил НАТО на Украине. В результате удара ВКС России убито «до 200 офицеров НАТО, и операциям НАТО на Украине был нанесен необратимый ущерб», сказано в материале.