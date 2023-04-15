Захват экипажей украинских самолетов в аэропорту Судана опровергли

МИД Украины опроверг информацию о захвате экипажей самолетов в Судане, их эвакуировали

Информация о захвате экипажей гражданских самолетов с Украины в международном аэропорту столицы Судана Хартуме не подтвердилась, людей эвакуировали. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, передает ТАСС.

Тем самым он опроверг опубликованные рядом украинских СМИ данные о захвате заложников в заблокированном аэропорте. Николенко заявил, что членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти в безопасное место. Они находятся под наблюдением украинского консула в Судане.

Безопасность украинских граждан в Судане находится на особом контроле МИД и посольства страны в Египте, добавил Николенко.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). На фоне военных действий аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы.