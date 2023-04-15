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20:07, 15 апреля 2023Экономика

Mercedes отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию

Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию

Фото: Albert Vincent Wu / Unsplash

Компания Mercedes-Benz отказалась сотрудничать с местными поставщиками в Молдавии, сообщает портал Autoblog.

По информации издания, это связано с «возможным вывозом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза». У компании-дистрибьютора отозвали лицензию. «У концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии», — цитируется заявление пресс-службы немецкого автогиганта.

По информации РИА Новости, вывозить машины и запчасти в виде реэкспорта могли в Россию.

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Ранее в апреле сообщалось, что более восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта. Более 80 процентов от общего объема импортированных таких способом машин пришлось на японские и немецкие бренды, лидерами эксперты назвали Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

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Глеб Бажуткин
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