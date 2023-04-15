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02:04, 15 апреля 2023Мир

Обвиняемый в утечках материалов Пентагона имел доступ к данным с 2021 года

Обвиняемый в утечках материалов в США Тейшейра имел доступ к данным с 2021 года

Фото: Josua Roberts / Reuters

Военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра имел доступ к помеченным грифом «совершенно секретно» материалам Пентагона с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходатайстве об избрании Тейшейре меры пресечения отмечается, что, предположительно, он начал публиковать секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра впервые предстал перед судом. Ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.

Об аресте Тейшейра стало известно 13 апреля. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочил ись секретные разведданные.

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Юлия Мискевич
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