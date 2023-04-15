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13:55, 15 апреля 2023Россия

Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артемовске

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на севере и юге Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, заявляет в субботу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве высказались, что в районе города продолжались ожесточенные бои, а отряды ЧВК «успешно продвинулись вперед». Их поддерживают подразделения воздушно-десантных войск, сковывая украинские силы на флангах.

Также 15 апреля в Минобороны заявили, что российские военные за последние сутки уничтожили более 315 бойцов Вооруженных сил Украины и сражающихся на их стороне наемников на донецком направлении.

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Антон Похиляк
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