Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артемовске

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на севере и юге Артемовска

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, заявляет в субботу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве высказались, что в районе города продолжались ожесточенные бои, а отряды ЧВК «успешно продвинулись вперед». Их поддерживают подразделения воздушно-десантных войск, сковывая украинские силы на флангах.

Также 15 апреля в Минобороны заявили, что российские военные за последние сутки уничтожили более 315 бойцов Вооруженных сил Украины и сражающихся на их стороне наемников на донецком направлении.