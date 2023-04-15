В российском детском приюте воспитанники массово отравились жидкостью для вейпов

В Курской области воспитанники детского приюта массово отравились жидкостью для вейпов

В Курской области воспитанники Охочевского детского приюта массово отравились жидкостью для вейпов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Из-за отравления дети жалуются на головные боли, рвоту и давление. Сотрудники приюта для социально-неблагополучных рассказали, что его воспитанники все чаще оказываются в медпункте, некоторые из них стали слишком агрессивными и возбужденными. Подростков часто замечают на улице, когда они курят вейпы.

Также к врачам обратилась 15-летняя воспитанница детского приюта с похожими симптомами. Она сообщила, что вейпы в последнее время не курила, но раньше злоупотребляла этим. Учреждение в настоящее время проверяют сотрудники полиции и психологи.

11 апреля Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов, а также о полном запрете их продажи детям. Согласно закону, вводится запрет на обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат различные ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

13 апреля нижняя палата парламента также в третьем чтении приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Штраф за продажу такой продукции детям теперь составит 40–60 тысяч рублей для граждан (сейчас он составляет 20–40 тысяч рублей), 150–300 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас — 40–70 тысяч рублей), и 400–600 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас — 150–300 тысяч рублей).