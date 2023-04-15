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09:44, 15 апреля 2023Спорт

Определились все пары плей-офф НБА

Определились все пары плей-офф НБА и НХЛ

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все участники плей-офф. Список команд доступен на сайте лиги.

Первый матч раунда плей-офф состоится 15 апреля в 20:00 по московскому времени. Между собой сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Также 15 апреля стали известны участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С ними также можно ознакомиться на сайте организации. Первый матч плей-офф пройдет в ночь на 18 апреля по Москве.

Действующим победителем НБА является «Голден Стэйт Уорриорс». Кубок Стэнли в прошлом сезоне выиграл «Колорадо Эвеланш».

Анастасия Борисова
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