Определились все пары плей-офф НБА и НХЛ

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все участники плей-офф. Список команд доступен на сайте лиги.

Первый матч раунда плей-офф состоится 15 апреля в 20:00 по московскому времени. Между собой сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Также 15 апреля стали известны участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С ними также можно ознакомиться на сайте организации. Первый матч плей-офф пройдет в ночь на 18 апреля по Москве.

Действующим победителем НБА является «Голден Стэйт Уорриорс». Кубок Стэнли в прошлом сезоне выиграл «Колорадо Эвеланш».