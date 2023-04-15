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06:14, 15 апреля 2023Среда обитания

Вильфанд предрек потепление в Центральной России

Синоптик Вильфанд заявил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центральной России в середине следующей недели потеплеет до плюс 18 градусов — погода будет солнечная и комфортная. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в понедельник, 17 апреля, ночные температуры положительные, днем — плюс 13-15 градусов. «В последующем температура будет от 14 до 18 градусов тепла — вторник, среда, четверг», — предрек Вильфанд.

Синоптик заявил, что вероятность выпадения осадков в эти дни небольшая. Во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди — температура воздуха будет от 10 до 15 градусов тепла, заявил он.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Пасху — ожидается солнце, воздух прогреется до 12 градусов выше нуля.

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Юлия Мискевич
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