Вильфанд предрек потепление в Центральной России

Синоптик Вильфанд заявил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов

В Центральной России в середине следующей недели потеплеет до плюс 18 градусов — погода будет солнечная и комфортная. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в понедельник, 17 апреля, ночные температуры положительные, днем — плюс 13-15 градусов. «В последующем температура будет от 14 до 18 градусов тепла — вторник, среда, четверг», — предрек Вильфанд.

Синоптик заявил, что вероятность выпадения осадков в эти дни небольшая. Во второй половине недели ожидаются небольшие кратковременные дожди — температура воздуха будет от 10 до 15 градусов тепла, заявил он.

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