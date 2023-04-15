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13:56, 15 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 военных на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 30 военнослужащих. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики.

Минобороны также отчиталось об уничтожении пикапа и гаубиц «Мста-Б» и Д-30 ВСУ.

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14 апреля ВСУ потеряли до 40 человек убитыми на южнодонецком и запорожском направлениях. На указанных направлениях российские войска уничтожили две единицы бронетехники противника, два автомобиля, а также две буксируемые гаубицы Д-30.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал главными задачами военнослужащих демилитаризацию в денацификацию Украины.

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Алина Гончарова
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