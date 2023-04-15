Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 15 апреля 2023Россия

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Глава Севастополя Развожаев заявил о возобновлении движения морского транспорта в городе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено в штатном режиме. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров», — написал Развожаев.

По его словам, в городе все спокойно.

О приостановке движения морского транспорта стало известно утром в субботу, 15 апреля. Причины остановки не уточнялись. Как правило, движение перекрывают или из-за шторма, или из-за учений, или из-за атаки беспилотников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец
Эндокринолог посоветовала россиянам сократить потребление яиц в Пасху
Российские паралимпийцы обратились в ООН из-за решения Международного комитета
Обвиненный Россией в шпионаже американский журналист отправил письмо семье
Назван процент верующих россиян
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Армия Судана нанесла авиаудары по базам спецназа в Хартуме
Названы самые популярные городские символы для татуировок
Премьер Молдавии посчитал жителей страны нацией с ограниченными возможностями
Американцы усомнились в верности Байдена США после его визита в Ирландию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.