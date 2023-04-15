В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Глава Севастополя Развожаев заявил о возобновлении движения морского транспорта в городе

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлено в штатном режиме. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров», — написал Развожаев.

По его словам, в городе все спокойно.

О приостановке движения морского транспорта стало известно утром в субботу, 15 апреля. Причины остановки не уточнялись. Как правило, движение перекрывают или из-за шторма, или из-за учений, или из-за атаки беспилотников.