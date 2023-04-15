РИА Новости: в России разработали способную глушить спутники новую систему РЭБ

В России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дальностью действия около 36 тысяч километров, способную подавлять космические аппараты и спутники на геостационарной орбите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не раскрыл детали о созданной системе, однако сообщил, что мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника.

Ранее сообщалось, что подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, начало тестировать под Угледаром новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Отмечалось, что применение новых средств РЭБ российскими военнослужащими будет расширяться, ими оснастят и другие подразделения для борьбы против БПЛА.