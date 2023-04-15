В Госдуме предостерегли россиян от обращения к родологам

Депутат Леонов предостерег россиян от обращения к родологам при проблемах со здоровьем

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предостерег россиян от обращения к родологам при проблемах со здоровьем. В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнил о том, что при плохом самочувствии необходимо обращаться к профильным врачам.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид околоэзотерического мошенничества. Теперь вместо целителей людей разводят на сотни тысяч рублей родологи, которые обещают искоренить из генома грехи предков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Когда человек попадает в сети мошенников, им движет либо жажда наживы, либо последняя надежда. В частности, человек считает, что традиционная медицина помочь ему не может, либо, наоборот, только навредит. А тут один раз на прием сходил, 100 тысяч отдал, и тебя вдруг вылечили. Но такого не бывает», — заявил Леонов.

Я как врач, как кандидат медицинских наук, как человек, который связан и с наукой, и с медициной, могу сказать: если обращение связано со здоровьем, то идти нужно к медицинским специалистам Сергей Леонов депутат Госдумы

Депутат отметил, что по сарафанному радио всегда найдется тот специалист, который сможет помочь.

«Также в век Интернета мы можем найти нужного специалиста в сети, найти научно-исследовательские учреждения, которые занимаются конкретно той проблематикой, которая волнует человека. В этом отношении нужно поступать именно так», — сказал собеседник «Ленты.ру».

При этом депутат сообщил, что привлечь мошенников, которые обещают искоренить грехи предков из генома человека, по закону крайне сложно.

«У нас есть статья мошенничество. Но в этом случае она будет трудно квалифицироваться, потому что человек сам отдал деньги», — заключил Леонов.

Ранее популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил, что однажды телефонный мошенник извинился перед ним за попытку обмана.

10 апреля стало известно, что в Железногорске-Илимском Иркутской области женщина покончила с собой после обмана мошенников. Отмечается, что россиянку обманули почти на миллион рублей при покупке квартиры.