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19:19, 15 апреля 2023Россия

В Госдуме предостерегли россиян от обращения к родологам

Депутат Леонов предостерег россиян от обращения к родологам при проблемах со здоровьем

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предостерег россиян от обращения к родологам при проблемах со здоровьем. В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнил о том, что при плохом самочувствии необходимо обращаться к профильным врачам.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид околоэзотерического мошенничества. Теперь вместо целителей людей разводят на сотни тысяч рублей родологи, которые обещают искоренить из генома грехи предков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Когда человек попадает в сети мошенников, им движет либо жажда наживы, либо последняя надежда. В частности, человек считает, что традиционная медицина помочь ему не может, либо, наоборот, только навредит. А тут один раз на прием сходил, 100 тысяч отдал, и тебя вдруг вылечили. Но такого не бывает», — заявил Леонов.

Я как врач, как кандидат медицинских наук, как человек, который связан и с наукой, и с медициной, могу сказать: если обращение связано со здоровьем, то идти нужно к медицинским специалистам

Сергей Леоновдепутат Госдумы

Депутат отметил, что по сарафанному радио всегда найдется тот специалист, который сможет помочь.

«Также в век Интернета мы можем найти нужного специалиста в сети, найти научно-исследовательские учреждения, которые занимаются конкретно той проблематикой, которая волнует человека. В этом отношении нужно поступать именно так», — сказал собеседник «Ленты.ру».

При этом депутат сообщил, что привлечь мошенников, которые обещают искоренить грехи предков из генома человека, по закону крайне сложно.

«У нас есть статья мошенничество. Но в этом случае она будет трудно квалифицироваться, потому что человек сам отдал деньги», — заключил Леонов.

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Варвара Кошечкина
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