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20:16, 15 апреля 2023Мир

В Швеции отпустили обвиненную в шпионаже россиянку

Прокуратура Швеции отпустила задержанную и обвиненную в шпионаже гражданку России

Фото: German Krupenin / Unsplash

Прокуратура Швеции отпустила обвиненную в промышленном шпионаже и задержанную полицией Гетеборга гражданку России. С заявлением выступил шведский прокурор Джеймс фон Рейс, его цитирует ТАСС.

«Подозрения в отношении задержанного в четверг стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания», — прокомментировал ситуацию прокурор, добавив, что именно поэтому он «принял решение об освобождении этого лица».

Ранее полиция Гетеборга задержала по подозрению в промышленном шпионаже россиянку, работавшую на нефтеперерабатывающем заводе Preem. По данным TV4, помимо нее, силовики также задержали и допросили несколько человек.

22 ноября 2022 года в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.

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Глеб Бажуткин
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