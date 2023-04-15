Приглашающий на контрактную службу рассказал о заинтересованных россиянах

Приглашающий на контрактную службу россиянин: интересуются мужчины разных возрастов

Приглашающий на контрактную службу в зону специальной военной операции (СВО) сотрудник пункта отбора рассказал о заинтересованных россиянах. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что службой в зоне специальной военной операции (СВО) по контракту интересуются мужчины абсолютно разного возраста.

«Люди идут сознательно. Абсолютно разного возраста [россияне интересуются контрактной службой]. Условия одинаковые для всех. Единственное, тем, кому больше 50 лет, предлагают контракт на 11 месяцев. А так на выбор: 11 месяцев, два года, три года», — сообщил сотрудник пункта отбора на контрактную службу.

Денежное довольствие у всех одинаковое. Единственное, если контракт свыше года, то выплачиваются подъемные — это единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. В остальном — ежемесячные выплаты сотрудник пункта отбора на контрактную службу

3 апреля стало известно, что в Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу. Заявления принимаются и от иностранных граждан.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции. Чтобы получить дополнительные меры социальной поддержки, семьям военнослужащих по контракту и добровольцев необходимо обратиться в «Единый центр поддержки» города Москвы.

