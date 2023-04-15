Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 15 апреля 2023Россия

Отчим осужденной в Белоруссии Сапеги высказался о процедуре передачи в Россию

Отчим осужденной в Белоруссии Сапеги: мы знаем только то, что освещают СМИ

Фото: Тамара Беляева / РИА Новости

Отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил, что семья знает только ту информацию, которая освещается в средствах массовой информации. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о процедуре передачи Сапеги в Россию.

«Что освещают СМИ, то мы и знаем. Больше ничего», — сказал Дудич.

Ранее стало известно, что белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Отмечается, что ходатайство было удовлетворено в рамках конвенции государств-участников СНГ о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Оснований, которые препятствовали бы передаче россиянки, белорусской стороной не установлено.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России
Навка рассказала о звонке Костомарова из реанимации
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Самолет ООН уничтожили во время боев в аэропорту Хартума в Судане
Москвичи скупили все самые дорогие куличи по 29 тысяч рублей накануне Пасхи
Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских солдат в Артемовске
Зеленский поговорил с Макроном
Водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой и попал на видео
Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.