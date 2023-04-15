Сериал «Спасатели Малибу» перезапустят в США

В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу», съемками ремейка займется студия Fremantle

В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу». Об этом сообщает Deadline.

Съемками ремейка займется студия студия Fremantle, ее представители провели предварительные приговоры с рядом стриминговых платформ. Кто выступит в роли режиссера проекта, пока неизвестно.

Сериал «Спасатели Малибу» выходил на экраны с 1989-го по 2001 год. Главные герои — спасателях в красных купальниках, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу всех времен, собравшее у экранов больше миллиарда зрителей из 158 стран мира.

Ранее сообщалось, что 55-летняя Памела Андерсон раскрыла судьбу культового купальника из «Спасателей Малибу». Звезда до сих пор хранит этот костюм и иногда примеряет.