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14:15, 15 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении отступающими ВСУ домов в Артемовске

Минобороны: подразделения ВСУ в Артемовске, отступая, разрушают дома для замедления ВС РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске для замедления продвижения российских войск, заявил в субботу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска.

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Глеб Бажуткин
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