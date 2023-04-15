Минобороны заявило об уничтожении отступающими ВСУ домов в Артемовске

Минобороны: подразделения ВСУ в Артемовске, отступая, разрушают дома для замедления ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске для замедления продвижения российских войск, заявил в субботу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска.