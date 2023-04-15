Обвиняемому в утечке данных Пентагона предрекли до 15 лет тюрьмы

NYT: обвиняемому в утечках данных Пентагона Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, которого обвиняют в утечках данных Пентагона, может быть приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают журналисты газеты The New York Times (NYT).

Известно, что 21-летний Тейшейра остается под стражей до следующего заседания суда, назначенного на 19 апреля.

Ранее сообщалось, что обвиняемый имел доступ к помеченным грифом «совершенно секретно» материалам Пентагона с 2021 года. Кроме того, в ходатайстве об избрании Тейшейре меры пресечения отмечается, что, предположительно, он начал публиковать секретные документы в одном из онлайн-чатов с декабря прошлого года.

Об аресте Тейшейры стало известно 13 апреля. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.