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17:45, 15 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских солдат в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских военнослужащих в Артемовске

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о большом количестве брошенных тел украинских военнослужащих в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его цитирует агентство РИА Новости.

Сейчас под контролем российских сил находится примерно 80 процентов территории города. Отмечается, что украинские военные превращают окна жилых домов на подконтрольных участках в бойницы с пулеметчиками. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют в город военных из Винницы и Закарпатья, потому что в теробороне Бахмута уже не осталось людей.

«Никто не забирает (тела погибших украинских солдат – прим. "Ленты.ру"), даже попыток не было, чтобы прийти, договориться», — отметил российский боец.

14 апреля другой военнослужащий ЧВК «Вагнер» рассказал, что российские военные продвигаются в Артемовске, выдавливая украинские подразделения и зажимая их в клещи.

Как отметил боец, вероятность полного окружения солдат ВСУ российскими силами в городе очень высока. У украинских военных пока есть небольшая возможность отойти, но это ненадолго.

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Варвара КошечкинаЕлизавета Новикова
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