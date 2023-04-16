Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли свыше 30 бойцов на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30 бойцов на херсонском направлении. Такие цифры раскрыли журналистам в Министерстве обороны России в воскресенье, 16 апреля.

В результате огневого поражения ВСУ также потеряли три автомобиля и одну самоходную гаубицу «Гвоздика».

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили до десяти бойцов ВСУ и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов украинских военных возле населенных пунктов Велетенское и Жовтневое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

