В США Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов для Украины в Корее

Конгрессвумен Грин: Байдена опозорила закупка снарядов в Корее для Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала всю администрацию Джо Байдена и самого президента США неудачниками. Своим мнением она поделилась в Twitter, комментируя решение властей Соединенных Штатов покупать снаряды в Южной Корее, поскольку отправка оружия на Украину опустошила американские склады.

Грин назвала непростительным тот факт, что США дали Украине настолько много боеприпасов, что в результате американские власти были вынуждены заимствовать 500 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов у Южной Кореи. «Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — заявила она.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея заключили соглашение о безвозмездной передаче снарядов вместо договора о продаже для того, чтобы появилась возможность их дальнейшей передачи Украине в обход принципа Южной Кореи о запрете на предоставление оружия воюющим странам.

Ранее власти Южной Кореи утвердили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, которые произведены с использованием южнокорейских деталей. Данное заявление стало первым подтверждением того, что Сеул косвенно оказывает Киеву военную помощь.