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14:05, 16 апреля 2023Путешествия

Туристка приехала в российский город и разочаровалась баней за 16 тысяч рублей

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Суздале и пожаловалась на мутную воду в бане

Фото: Эко-отель «Горячие ключи»

Российская туристка приехала с компанией в Суздаль и разочаровалась арендованной на три часа баней за 16 тысяч рублей. Своим мнением об отдыхе девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что уже была в российском городе проездом, однако в этот раз решила посвятить ему сразу несколько дней. Она рассказала, что заселилась с группой туристов в отель «Горячие ключи», где сразу заплатила за бани. В стоимость также входили веник и парильщик, к приходу которого баня уже остыла, пожаловалась туристка.

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«Какой смысл париться, когда через час баня остыла до 60 градусов? Купель грязная, вода мутная. Понимаю, что весна и всякое может быть — сырость, вода — но вы не первый год работаете», — заключила читательница портала. По словам отдыхающей, пока ее компания находилась в парной, в арендованный ими банный домик заходили посторонние: за водой или травами.

Она также раскритиковала работу сотрудников отеля, заметив, что оформление номера заняло около часа, а вещи до нужного корпуса пришлось нести самостоятельно. «Не очень понятная навигация, поначалу путаешься, проводить нас никто не предложил», — отметила россиянка.

Ранее российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила экзотическую баню в Таиланде и рассказала о нежелании местных жителей принимать душ после похода в парилку. Автор публикации сообщила, что тайцы не смывают пот после паровой бани.

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Зарина Дзагоева
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