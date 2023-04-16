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03:33, 16 апреля 2023Мир

В США заявили об опасности России и Саудовской Аравии для переизбрания Байдена

Bloomberg: нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии грозит переизбранию Байдена в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать действующему президенту США Джо Байдена снова занять пост главы государства на выборах в 2024 году. Об этом передает Bloomberg.

Авторы статьи отметили, что в 2020 году Вашингтон стал миротворцем в ценовом конфликте стран-участниц ОПЕК. Однако сейчас США наоборот грозит опасность со стороны России и Саудовской Аравии.

«Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена», — заявили журналисты в материале.

2 апреля девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, приняли решение сократить добычу нефти. Это решение привело к тому, что цены на топливо резко выросли. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 7,12 процента — до 81,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть Brent — на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель.

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Марина Совина
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