В США заявили об опасности России и Саудовской Аравии для переизбрания Байдена

Bloomberg: нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии грозит переизбранию Байдена в 2024 году

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать действующему президенту США Джо Байдена снова занять пост главы государства на выборах в 2024 году. Об этом передает Bloomberg.

Авторы статьи отметили, что в 2020 году Вашингтон стал миротворцем в ценовом конфликте стран-участниц ОПЕК. Однако сейчас США наоборот грозит опасность со стороны России и Саудовской Аравии.

«Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена», — заявили журналисты в материале.

2 апреля девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, приняли решение сократить добычу нефти. Это решение привело к тому, что цены на топливо резко выросли. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 7,12 процента — до 81,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть Brent — на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель.