Президент Бразилии предложил вариант для разрешения конфликта на Украине

Президент Бразилии предложил создать формат по типу G20 для разрешения ситуации на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил с коллегами из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине. В качестве одного из вариантов он предложил создать формат по типу G20 для разрешения ситуации, передает Reuters.

По мнению Лулы да Силвы, такая группа могла бы выполнять посредническую миссию между Москвой и Киевом.

«Группа двадцати была создана для спасения экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы положить конец конфликту и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что мы добьемся успеха», — заявил бразильский президент.

Также Лула да Силва подчеркнул, что пытается собрать группу лидеров, которые «предпочитают говорить о мире, а не о войне».

7 апреля бразильский политик заявлял, что Киев должен отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира на территории всей Украины. По другим территориям, которые вошли в состав России, Лула да Силва предлагал провести «переосмысление».

До этого президент Бразилии не разделял позицию Запада по Украине. Кроме того, он подверг критике быстрое включение в конфликт США и Европейского союза.