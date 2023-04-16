Лукашенко назвал необходимое условие для сохранения мира в Белоруссии

Лукашенко: для сохранения мира в Белоруссии каждый должен заниматься своим делом

Для сохранения мира в Белоруссии необходимо, чтобы каждый занимался своим делом. Такое условие назвал глава государства Александр Лукашенко 16 апреля, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«Если мы будем заниматься своим делом, мы сохраним мир, мы сделаем невероятное. Когда вокруг все шумит, бурлит», — заявил Лукашенко во время посещения Спасо-Преображенского храма в Шклове.

Глава государства заверил, что будущее будет нормальным, и поздравил белорусов с праздником Пасхи.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что конфликт на Украине завершится миром. Он подчеркнул, что западные страны толкают Украину к продолжению военных действий, и заявил, что у Киева нет другого пути, кроме как заключить мирный договор.