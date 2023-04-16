Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 16 апреля 2023Россия

Россиянин покончил с собой после ДТП с пострадавшими

Водитель фуры покончил с собой после ДТП с легковушкой в Ивановской области

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Авария произошла в субботу, 15 апреля, около 19:00. В поселке Ново-Талицы большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой автомашиной Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги и остановился.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. При этом предполагаемый виновник инцидента на неоднократные требования сотрудников полиции выйти из кабины не реагировал. «Он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством», — уточняется в сообщении.

Ранее пьяный россиянин в Екатеринбурге на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего. Мужчина за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Финляндии захотели нарушить территориальное соглашение с Россией
«Henkel Россия» начала русифицировать бренды
Психолог объяснила ненужность общения с бывшими партнерами
Во Франции призвали к мирным переговорам по Украине
Украинские военные активизировались на запорожском направлении
Рамзан Кадыров отреагировал на сожжение Корана в Москве
Полиция начала поиски подозреваемого в сожжении Корана в Москве
Россиянин покончил с собой после ДТП с пострадавшими
Страны G7 разошлись в вопросе сроков отказа от угольных электростанций
В России рассказали о трех этапах контрнаступления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.