Россиянин покончил с собой после ДТП с пострадавшими

Водитель фуры покончил с собой после ДТП с легковушкой в Ивановской области

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в Ивановской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Авария произошла в субботу, 15 апреля, около 19:00. В поселке Ново-Талицы большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой автомашиной Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги и остановился.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. При этом предполагаемый виновник инцидента на неоднократные требования сотрудников полиции выйти из кабины не реагировал. «Он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством», — уточняется в сообщении.

Ранее пьяный россиянин в Екатеринбурге на чужом авто устроил смертельное ДТП и бросил погибшего. Мужчина за рулем Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. Находившийся в легковушке пассажир погиб. Водитель бросил его, сбежав с места ДТП.