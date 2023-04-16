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20:05, 16 апреля 2023Россия

Птицефабрику в приграничном российском регионе обстреляли со стороны Украины

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Птицефабрика в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания», — сообщил губернатор. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал, а сотрудников фабрики вывезли на безопасное расстояние.

По словам Гладкова, автомобиль, припаркованный вблизи предприятия, был уничтожен снарядом. Сотрудники оперативных и аварийных служб продолжают подомовой обход территории.

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Варвара Родикова
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