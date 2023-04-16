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15:00, 16 апреля 2023Россия

Российское приграничное село обстреляли со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Терезовка ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Терезовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в своем Telegram-канале.

Снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах. Жильцов в тот момент не было внутри. Все оперативные и аварийные службы находятся на месте, продолжается подомовой обход.

15 апреля в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе со стороны ВСУ была контужена пожилая женщина. Гладков сообщил, что один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего была разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор.

Также 15 апреля со стороны Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области и приграничные села Глушковского района. В результате никто не пострадал.

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Алина Гончарова
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