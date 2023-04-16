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18:30, 16 апреля 2023Россия

Огромный фонтан кипятка посреди улицы в Петербурге сняли на видео

В Петербурге фонтан кипятка затопил проезжую часть 5-й Советской улицы

В Санкт-Петербурге огромный фонтан кипятка затопил проезжую часть 5-й Советской улицы. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На снятых очевидцем кадрах видно, что вся улица залита кипящей водой, от которой валит густой пар. Из ямы посреди дороги бьет столб кипятка, который достигает высоты третьего этажа ближайшего к нему дома. В зоне подтопления припаркованы автомобили.

По данным «Невских новостей», прорыв произошел возле дома №21, движение по Дегтярной улице между 4-ой и 6-ой Советскими улицами ограничено. В пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга» изданию сообщили, что предприятие возместит ущерб, причиненный аварией, а участок поврежденной сети заменят.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает канал 78.

5 апреля в Санкт-Петербурге автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на месте прорыва трубы на Рижском проспекте. В результате происшествия получили ожоги два сотрудника МЧС, пенсионер и ребенок попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Варвара Родикова
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