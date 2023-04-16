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11:40, 16 апреля 2023Культура

Новый сезон «Футурамы» пообещали показать летом

Стриминговый сервис Hulu пообещал выпустить новый сезон «Футурамы» летом

Кадр: сериал «Футурама»

Стриминговый сервис Hulu пообещал выпустить новые эпизоды мультсериала «Футурама» летом. Об этом пишет Comicbook.

При этом точная дата премьеры восьмого сезона не уточняется. Сервис заказал производство 20 новых серий. Также неизвестно, планирует ли Hulu выпускать последующие сезоны.

Онлайн-кинотеатр анонсировал продолжение мультсериала в феврале 2022 года. Отмечалось, что Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал — Лилу. К актерскому составу также присоединились Лорен Том, Фил Ламарр, Дэвид Херман, Тресс Макнилл и Морис Ламарш. В продюсерский состав вошли Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Гроунингом и Дэвидом Сэмюэлом Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».

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Варвара Кошечкина
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