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20:02, 16 апреля 2023Спорт

Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

Гол россиянина Головина помог «Монако» победить «Лорьян» в матче чемпионата Франции

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

«Монако» победил «Лорьян» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли голы сенегальца Крепена Дьятта, немца Кевина Фолланда, а также россиянина Александра Головина.

На счету 26-летнего Головина в текущем сезоне теперь семь забитых мячей. Таким образом, он установил личный рекорд по этому показателю. Ранее лучшим результатом россиянина были шесть голов в сезоне-2020/2021.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Московский ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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