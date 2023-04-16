Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

Гол россиянина Головина помог «Монако» победить «Лорьян» в матче чемпионата Франции

«Монако» победил «Лорьян» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли голы сенегальца Крепена Дьятта, немца Кевина Фолланда, а также россиянина Александра Головина.

На счету 26-летнего Головина в текущем сезоне теперь семь забитых мячей. Таким образом, он установил личный рекорд по этому показателю. Ранее лучшим результатом россиянина были шесть голов в сезоне-2020/2021.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Московский ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.