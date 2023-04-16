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02:36, 16 апреля 2023Мир

В Индонезии заявили о конце господства западного колониализма

Глава LPOI Сирадж предрек конец господства западного колониализма и возрождение Азии

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма, заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж. Об этом пишет Antaranews.

По его словам, они говорят о возрождении сильной Азии. «Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка», — предрек он.

Политик считает, что КНР превосходит другие государства в различных аспектах. Он предположил, что Китай может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации. «Господство мировой олигархии и западного колониализма должно закончиться, Азия должна возродиться», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использовал Украину как плацдарм для проведения колониальной политики в отношении русскоязычного населения.

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Марина Совина
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