Глава LPOI Сирадж предрек конец господства западного колониализма и возрождение Азии

Развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма, заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж. Об этом пишет Antaranews.

По его словам, они говорят о возрождении сильной Азии. «Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка», — предрек он.

Политик считает, что КНР превосходит другие государства в различных аспектах. Он предположил, что Китай может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации. «Господство мировой олигархии и западного колониализма должно закончиться, Азия должна возродиться», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использовал Украину как плацдарм для проведения колониальной политики в отношении русскоязычного населения.