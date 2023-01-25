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14:14, 25 января 2023Бывший СССР

Лавров обвинил Запад в проведении колониальной политики на Украине

Лавров: Запад проводил колониальную политику в отношении русскоговорящих на Украине
СюжетНаселение России:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Запад использовал Украину как плацдарм для проведения колониальной политики в отношении русскоязычного населения. В этом западные государства обвинил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ангольским коллегой Тете Антониу министр отметил, что западные страны долгое время создавали причины для использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против России. «И использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины», — уточнил министр.

25 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят втянуть Европу в большую войну. Дипломат попросила европейские страны «очнуться от летаргического сна» и вспомнить, что бенефициаром прошлых мировых войн были именно Соединенные Штаты.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла суверенитет. По словам главы государства, США используют Украину как таран против России.

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Алина Гончарова
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