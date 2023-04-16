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14:20, 16 апреля 2023Россия

Российские военные поразили до 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило о поражении до 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские военнослужащие поразили до 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 16 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Украинские подразделения были поражены в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка и Тимковка в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР).

В районах Куземовки и Новоселовского в ЛНР и в районе села Масютовка в Харьковской области российские военные пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что, помимо живой силы, за сутки на этом направлении были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-20.

Также стало известно, что на краснолиманском направлении российские военные из подразделений группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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