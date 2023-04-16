В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные из подразделений группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери украинской армии на данном направлении раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 16 апреля.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), а также близ населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР). В атаках Вооруженные силы РФ задействовали артиллерию, авиацию и тяжелые огнеметные системы.

Украинские военные также лишились гаубицы Д-30, боевой бронированной машины и двух автомобилей.

Днем ранее, 15 апреля, в Минобороны отчитались об уничтожении более 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. До этого сообщалось, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции ВСУ на краснолиманском направлении.