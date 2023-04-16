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14:21, 16 апреля 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские военные из подразделений группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери украинской армии на данном направлении раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 16 апреля.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), а также близ населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР). В атаках Вооруженные силы РФ задействовали артиллерию, авиацию и тяжелые огнеметные системы.

Украинские военные также лишились гаубицы Д-30, боевой бронированной машины и двух автомобилей.

Днем ранее, 15 апреля, в Минобороны отчитались об уничтожении более 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. До этого сообщалось, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции ВСУ на краснолиманском направлении.

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Варвара Кошечкина
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