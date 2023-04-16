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23:13, 16 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заметили бронемутантов

«РВ»: ВСУ в боях за Артемовск используют бронемутантов на основе Т-64 с пулеметом

Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) используют «бронемутантов». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Непонятная бронемашина на базе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой "Контакт-1"», — сказано в сообщении. К посту прикреплено несколько фотографий, на которых запечатлена данная техника.

15 апреля военкоры сообщили, что за последние два дня предприняли ряд попыток контрнаступления в районе Авдеевки, в частности в районе села Водяное, направив в атаку танки. «Несколько бронегрупп пошли на прорыв», — говорилось в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия.

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Марина Совина
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